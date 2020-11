Cet artiste de cirque québécois a «gagné» son confinement

Comme tous les Québécois, Jacob Grégoire s’est retrouvé confiné à la maison au printemps dernier pour cause de pandémie . C’était l’époque de «je deviens un boulanger», «je fais des diffusions live sur Instagram» et «je mets des dessins d’arcs-en-ciel à ma fenêtre».

Aujourd’hui, il compte plus de 311 000 abonnés - et ce à travers le monde. En plus d’avoir donné des entrevues à plusieurs médias d’ici et d’ailleurs, ses exploits ont été partagés par plusieurs comptes réputés comme Steve-O, House of Highlights et Sportscenter.