Cette spectaculaire vidéo rassemble les «Avengers» du Québec face au coronavirus

Le satirique Pierre-Luc Gosselin a tenu à rendre hommage aux héros du Québec impliqués dans la lutte contre la COVID-19 - et même au-delà - par l’entremise d’une vidéo épique à souhait partagée ce lundi 4 mai sur sa page Facebook.

Ayant signé les numéros d’ouverture de nombreux galas et des Bye Bye de 2010 à 2016, Gosselin a profité de son confinement pour investir énormément d’heures dans la confection de cette vidéo d’un peu moins d’une minute s’inspirant de l’une des séquences les plus mémorables du film Avengers: Endgame.

Face à une armée de coronavirus, nous retrouvons d’abord le premier ministre François Legault, épuisé, amoché. Puis, ce dernier est rejoint par Horacio Arruda, les ministres Danielle McCann et Geneviève Guilbault, et les braves travailleurs du domaine de la santé.

Et question de prêter main-forte à tout ce beau monde, le capitaine Patenaude et l’équipage du Romano-Fafard font irruption sur le champ de bataille, suivis de Ben Chartier et Nick Berrof de la série 19-2, de la policière Fanny Couture (Ludivine Reding), du trio de Passe-Partout armé jusqu’aux dents, des protagonistes de la série C’est comme ça que je t’aime, de Marc Arcand, d’Arnaud Soly et de sa flûte géante et, bien évidemment, de Laurent Duvernay-Tardif.

«Le 10 avril, j’ai demandé à mon Facebook de me faire des propositions de montage d’extraits humoristiques à faire pendant mon confinement. Victor Bond a eu le plus de likes avec sa proposition d’une version québécoise de la scène des portails du film Avengers: Endgame. Voilà le résultat», explique Pierre-Luc Gosselin en légende.

Et le résultat est, effectivement, épique à souhait!