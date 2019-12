Québec: une bonne visibilité en général malgré les chaussées enneigées

C’est le cas pour les autoroutes 10 en Montérégie et dans les Cantons-de-l’Est, 15 dans les Laurentides, 20 de la frontière de l’Ontario jusqu’au Bas-Saint-Laurent, 40 dans Lanaudière et en Mauricie et 73 au sud de Québec. Il en est de même pour la route 116 dans les Bois-Francs et 117 en Abitibi-Témiscamingue.

Environnement Canada ne prévoit plus qu’une chute de 2 à 4 centimètres de neige, mardi, pour les régions de Montréal, Saguenay et de Sherbrooke, et de 5 centimètres à Joliette, Trois-Rivières, Victoriaville, Rivière-du-Loup et Rimouski.

À Québec, de 5 à 10 autres centimètres de neige devraient toutefois tomber et les rafales de vent soufflant jusqu’à 60 kilomètres à l’heure provoqueront de la poudrerie. Des conditions semblables séviront à Saint-Georges et plus tard en journée à Sept-Îles; à Sainte-Anne-des-Monts et Gaspé, 15 centimètres sont attendus, surtout tard en soirée et dans la nuit de mercredi.

En Outaouais et en Abitibi-Témiscamingue, les chutes de neige sont presque terminées.

