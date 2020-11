Québec solidaire craint un «échec monumental» du comité sur le racisme

Le groupe contre le racisme, créé en juin par le premier ministre François Legault et composé de sept élus caquistes, doit déposer son rapport au plus tard au début décembre, a confirmé le gouvernement.

Selon le député de Laurier-Dorion, c’est simple: si on accorde de l’importance à un enjeu, on investit de l’argent, et on continue d’investir pendant plusieurs années. «Sinon, c’est un coup d’épée dans l’eau.»

Gestes concrets

QS veut que ces sommes servent essentiellement à embaucher des gens, qui auraient comme tâche, par exemple, de concevoir des formations sur le racisme pour les employés du secteur public.

Les communautés culturelles devraient être impliquées «ou minimalement consultées», selon Andrés Fontecilla, qui concède que la conception de telles formations pourrait prendre un certain temps.

Il demande à ce que les groupes concernés soient rémunérés, dans la mesure où, selon sa vision des choses, ils pourraient devoir développer leur expertise afin d’assister le gouvernement.