Le Québec retient son souffle: qu’annoncera Legault mercredi?

Différentes activités ont été mises sur pause jusqu’au 11 janvier, le temps d’une «pause des Fêtes», mais vraisemblablement, le gouvernement s’apprêterait à prolonger cette pause et irait même beaucoup plus loin.

Ainsi, les bureaux, la construction et le secteur manufacturier seraient fermés, et seuls les commerces dits essentiels demeureraient ouverts, soit les épiceries et les pharmacies. Pour ce qui est des écoles et des garderies, les discussions seraient toujours en cours. Selon TVA Nouvelles, les écoles primaires demeureraient fermées une semaine supplémentaire, et ce serait deux semaines de plus pour les écoles secondaires.

Nouveauté cette fois, un couvre-feu pourrait possiblement être imposé, selon des informations également avancées par Radio-Canada. Des discussions entre le gouvernement et la santé publique seraient toutefois toujours en cours à ce sujet.

À quoi pourrait ressembler le couvre-feu?

Le gouvernement Legault devait tenir un point de presse ce mardi en fin de journée, mais il aura finalement lieu ce mercredi. Ce report, selon La Presse, s’expliquerait notamment par la complexité de l’application d’un éventuel couvre-feu; la Sécurité publique serait consultée ce mardi pour préciser les modalités.

Toujours selon les informations du quotidien, ce couvre-feu serait imposé de 20h ou 21h jusqu’au lendemain matin.

Pour l’appliquer, différents scénarios sont possibles. En France, par exemple, les citoyens qui se trouvent sur la route une fois le couvre-feu en vigueur s’exposent à une amende salée. Ils doivent pouvoir justifier leur déplacement aux gendarmes, policiers municipaux, et militaires qui font des contrôles de la population et s’inscrire sur un site internet pour avoir une autorisation de circulation, selon un expert interviewé à l’émission Première heure d’ICI Première.

Il n’y a pas que le Québec qui peine à contenir la pandémie en ce début d’année: le Royaume-Uni, aux prises avec un nouveau variant plus contagieux du coronavirus, a annoncé lundi un reconfinement national jusqu’à la mi-février, alors qu’en France, le couvre-feu est devancé à 18h dans certaines parties du pays.

Le gouvernement Legault devrait confirmer les mesures retenues pour les prochaines semaines ce mercredi à 17h.





