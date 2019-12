Québec questionne l'encadrement des services de police

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Bernard Sevigny, chef d'une consultation sur le travail policier, prend la parole lors d'une conférence de presse, le mercredi 18 décembre 2019 à l'Assemblée législative de Québec.

Cette réflexion sera pilotée par un comité consultatif de cinq personnes formé de l’ex-maire de Sherbrooke Bernard Sévigny, qui agira comme coordonnateur du groupe, entouré de la juge à la retraite Nicole Gibeault, de l’ancienne députée fédérale Marlene Jennings, d’Alexandre Matte et de Louis Côté.

Le document d’une cinquantaine de pages, intitulé «Réalité policière au Québec: modernité, confiance et efficience», dresse une liste d’enjeux reliés à la prestation des services policiers en cette ère de transformation technologique, tout en faisant état des préoccupations des citoyens envers la police.

Il faut renouer le lien de confiance entre la population et sa police, selon la ministre, qui a rendu public mercredi, en conférence de presse, un livre vert qui servira de point de départ à cette réflexion.

Tel qu’annoncé au début de l’automne, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault , a lancé mercredi une vaste réflexion sur l’avenir des corps policiers, remettant en question leur mandat, leurs pratiques et leur culture.