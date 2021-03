Québec prête 56 M$ à Alstom pour moderniser l'ex-usine de Bombardier à La Pocatière

Propriétaire des anciennes usines de Bombardier Transport depuis la fin janvier, Alstom obtient déjà un soutien du gouvernement Legault, qui consent à lui prêter 56 millions $ afin de moderniser le site de La Pocatière, où le carnet de commandes est de plus en plus mince.

Annoncée mardi par le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et la ministre déléguée au Développement économique régional, Marie-Eve Proulx, la mesure devrait permettre au géant français d’effectuer, dès le mois prochain, des investissements pour “accroître la productivité de l’usine”.

Ce prêt, dont une partie sera pardonnable, devrait permettre de maintenir au moins 400 emplois au cours des cinq prochaines années et 350 postes par la suite, jusqu’en 2029.

“Avec cet appui, on veille à la poursuite, sur le long terme, d’activités importantes en région et on positionne avantageusement l’usine pour qu’elle puisse attirer d’autres commandes au cours des prochaines années”, a souligné M. Fitzgibbon, dans un communiqué.

Les investissements pourraient par exemple permettre à l’usine de La Pocatière d’effectuer de la modernisation de trains.

Le temps presse à La Pocatière, puisque le carnet de commandes sera pratiquement vide lorsque la seconde commande des voitures Azur du métro de Montréal sera complétée, vers le mois de juin. Si rien ne change, on ne retrouvera qu’une poignée de travailleurs sur ce site, qui en comptait plus de 1400 au début des années 2000.

Alstom construit actuellement les voitures du Réseau express métropolitain (REM) en Inde. En janvier, le président-directeur général d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avait estimé qu’il était “un peu tard” pour que l’usine de La Pocatière soit en mesure de participer à cette partie du contrat.

Plusieurs espèrent que l’usine sera sélectionnée pour livrer les voitures du projet de tramway de Québec, mais l’octroi du contrat n’est pas imminent.

En complétant son acquisition de Bombardier Transport le 29 janvier dernier, la multinationale française a absorbé environ 1400 travailleurs au Québec, essentiellement répartis entre l’usine de La Pocatière et le centre d’ingénierie située à Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue sud de Montréal.

Alstom comptait déjà une usine à Sorel-Tracy.