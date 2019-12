Le Québec est prêt à réduire davantage ses GES pour 2030

En effet, si les gouvernements ne fixent pas des cibles de réduction plus exigeantes, le réchauffement planétaire pourrait atteindre 3,5 degrés Celsius, plutôt que l’objectif de 1,5 degré convenu dans l’Accord de Paris de 2015.

Un rapport commandé par le ministère de l’Environnement en juin dernier dernier laissait entendre que les cibles actuelles de réduction pour 2030 et 2050 sont encore possibles à atteindre, mais au prix de beaucoup d’efforts et de dizaines de milliards de dollars.

Selon le rapport de la firme Dunsky, il faudrait investir en moyenne 1,7 milliard $ supplémentaires par an pour atteindre la cible de 2030, seulement en solutions technologiques.

Et à compter de 2031 jusqu’en 2050, la facture annuelle passe à 8,5 milliards par an, peut-on lire. Et là encore, la technologie ne suffira pas, prévient-on. Il faudra réduire la consommation à la source et acheter en quelque sorte des droits de polluer, par l’entremise du système de plafonnement et d’échanges des émissions mis sur pied entre le Québec et la Californie.



