Québec est nommée la meilleure destination au Canada

Avec ses nombreux monuments, son style européen et ses hôtels renommés, la ville de Québec a su charmer les lecteurs du Travel + Leisure, un magazine de voyage américain. C’est avec un score de 84,49 que la région s’est hissée au sommet des meilleures villes au pays.

Le Vieux-Québec, qui figure parmi les joyaux du patrimoine mondial de l’UNESCO, s’est démarqué pour ses monuments historiques. Du côté des hôtels, Fairmont Le Château Frontenac a été grandement souligné par les lecteurs. «Et pour les amoureux, la ville vous transportera dans un univers romantique vous rappelant la Ville Lumière avec ses rues pavées, ses cafés d’atmosphère et ses bistros classiques», a écrit la journaliste du magazine.

Les lecteurs ont souligné le charme de la ville et l’ont aussi comparée à Paris. «Même au plus profond de l’hiver, la ville vous charmera encore», «Vous aurez l’impression d’être à Paris», ont écrit deux d’entre eux.

Parmi le palmarès des cinq meilleures villes au Canada, on retrouve Vancouver en deuxième position, suivie de Montréal, de Victoria et de Toronto en cinquième place.

Au grand plaisir de Québec

«Nous sommes très heureux de recevoir à nouveau cet honneur, et ce, pour une quatrième fois. Et cette récompense est d’autant plus importante pour nous cette année alors que nous avons adopté une nouvelle marque de destination touristique qui campe parfaitement qui nous sommes et ce que nous voulons faire vivre à nos visiteurs», souligne le directeur de la Section communications et marketing de l’Office du tourisme de Québec, Eric Bilodeau.

«Et nos piliers se retrouvent dans les commentaires émis par les lecteurs du Travel + Leisure», ajoute-t-il.

En 2018, l’Office du tourisme de Québec a officiellement lancé sa nouvelle marque touristique «Québec cité, l’accent d’Amérique» en s’appuyant sur les quatre piliers fondamentaux de la région soit le patrimoine et l’histoire, l’accueil chaleureux, le charme et la beauté ainsi que l’art de vivre à la québécoise.

Avec près de cinq millions de lecteurs, le magazine Travel + Leisure constitue une véritable référence touristique tant pour les voyageurs que pour les membres de l’industrie touristique à l’international.

Sans équivoque, la ville de Québec charme ses visiteurs d’année en année...