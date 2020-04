Aucun festival cet été au Québec, annonce la santé publique

Le gouvernement du Québec demande l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août.

Le gouvernement fait valoir par communiqué “un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme”.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy et la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, en ont fait l’annonce, vendredi.

“Cette directive est émise considérant l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la mesure de distanciation physique de deux mètres pour une période prolongée”, indiquent les ministres par communiqué.

Pour pallier l’impact de la pandémie, le gouvernement du Québec “prévoit et explore diverses formes d’accompagnement et de soutien aux festivals et aux événements qu’il finance par le biais de ses ministères et de leurs programmes”.