Même si les rassemblements de 10 personnes et moins seront permis pendant quatre jours, «on parle de deux événements sur ces quatre jours-là», a clarifié le premier ministre.

Quelques heures plus tôt, Santé Canada avait émis des recommandations beaucoup plus strictes que celles de Québec pour les célébrations du temps des Fêtes en période de pandémie de COVID-19. Le ministre fédéral estime de son côté que les célébrations en personne avec des gens qui ne font pas partie d’un même ménage sont des activités à risque élevé et recommande de les éviter.

Résistez à l’appel du Sud

Alors que l’hiver s’installe au Québec, François Legault a aussi imploré la population d’éviter de planifier des vacances à l’étranger tant qu’un vaccin contre le coronavirus ne sera pas disponible.

«Les vacances à l’étranger, j’ai un petit peu de difficulté avec ça», a-t-il laissé tomber.

«D’aller dans un tout-inclus avec ben du monde… rappelons-nous ce qui est arrivé après le congé scolaire début mars», a-t-il ajouté en référence à la vague de contaminations qui a frappé le Québec dans les semaines qui ont suivi la semaine de relâche.

Même s’ils s’isolent à leur retour, «il y en a qui vont être malades et qui vont aller occuper des lits dans nos hôpitaux et faire travailler encore davantage le personnel du réseau de la santé», a-t-il prédit.