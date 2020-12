Québec ne respecte pas son propre «contrat moral», accuse l'opposition

Le gouvernement Legault échoue à prévenir les infections à la COVID-19 dans ses propres établissements et donc ne remplit pas sa partie du «contrat moral», accusent ensemble les partis d’opposition.

Mercredi, ils ont mené une charge à fond de train contre le gouvernement à qui ils reprochent de faire miroiter des rassemblements à Noël alors que la situation se détériore et qu’il ne fait rien pour l’améliorer.

«Est-ce que le gouvernement a vraiment fait son travail pour nous permettre de célébrer Noël?» a demandé en point de presse le leader parlementaire du Parti libéral du Québec (PLQ), André Fortin.

Par exemple, 2300 soignants sont actuellement absents à cause de la COVID-19, et on interdit toujours le port du masque N95 dans les établissements de santé, sauf exception, a déploré Gabriel Nadeau-Dubois.

Le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) a brandi une lettre signée par 94 scientifiques demandant au ministre de la Santé, Christian Dubé, de reconnaître les dangers de la transmission par aérosol.