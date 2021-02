Québec ajoute 10 M$ d'aide d'urgence pour les autocars en régions

MONTRÉAL — Québec allonge un autre 10 millions $ pour soutenir le transport interurbain par autocar.

L’annonce en a été faite mardi par les ministres du Transport, François Bonnardel, et des Finances, Eric Girard.

Il s’agit d’une bonification de la première enveloppe d’aide d’urgence de 8,2 millions $ octroyée l’été dernier par le gouvernement Legault pour soutenir les compagnies de transport par autocar, sévèrement fragilisées par la pandémie.

Les restrictions de déplacement et la baisse dramatique de l’achalandage forcent les entreprises à faire circuler des autobus parfois presque vides. Pour cette raison, seules quelques lignes principales ont été maintenues, notamment entre Montréal et Québec, Montréal et Sherbrooke, Montréal et Rouyn-Noranda, Québec et Rimouski et Québec et Saguenay. La semaine dernière, Keolis annonçait la fin de la desserte entre Rimouski et la péninsule gaspésienne à compter du 7 février.

Plusieurs lignes régionales ont vu leur fréquence réduite au minimum et certaines régions ne sont plus desservies du tout, notamment tout le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Témiscamingue et l’ensemble de l’Abitibi à l’exception de Rouyn-Noranda et Val-d’Or, pour ne nommer que celles-là.