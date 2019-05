Québec a déjà versé plus de 24 M $ en indemnités aux sinistrés des inondations

MONTRÉAL — Le Trésor public n’est pas épargné par les inondations du printemps 2019.

Une vérification faite auprès du bureau de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui est aussi responsable de la sécurité civile, indique que Québec avait versé, en date de lundi, 24,2 millions $ en indemnités aux sinistrés jusqu’ici.

En tout, le ministère rapporte avoir 4544 dossiers en traitement, ce qui laisse croire à une facture qui gonflera considérablement, le nombre de sinistrés ayant dépassé — et de loin — les 10 000 au fil des dernières semaines.

Au bureau de la ministre, on explique ce faible nombre par le fait que plusieurs municipalités n’ont pas encore tenu de réunions d’information pour les sinistrés parce qu’elles sont toujours dans l’urgence.

À titre indicatif, même si le dernier bilan cumulatif de la sécurité civile n’était pas encore disponible mardi, on comptait déjà, au 30 avril, en plein coeur des inondations et alors que les niveaux d’eau étaient encore loin d’avoir atteint leur maximum, 9070 résidences et 273 commerces inondés et pas moins de 12 034 citoyens évacués.