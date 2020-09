Deux milliards pour les municipalités et le transport collectif

Québec et Ottawa verseront “le plus tôt possible” 2,3 milliards $ aux municipalités et aux sociétés de transport en commun pour pallier aux difficultés auxquelles elles font face en raison de la COVID-19 et pour amorcer une certaine relance économique.

Trois ministres du gouvernement Legault se sont déplacés pour en faire l’annonce, vendredi à Montréal, soit Eric Girard, des Finances, François Bonnardel, des Transports, et Andrée Laforest, des Affaires municipales et de l’Habitation.

De cette somme globale de 2,3 milliards $, moitié-moitié fédéral-provincial, 1,2 milliard $ sera réservé aux sociétés de transport en commun, qui ont affronté une forte baisse de l’achalandage, donc des revenus en 2020. La somme inclut les 400 millions $ déjà annoncés en juin.

De même, une somme de 800 millions $ sera octroyée aux municipalités, afin de les aider à éviter les hausses de taxes et pouvoir maintenir leurs services aux citoyens.

Les 300 millions $ qui restent constituent une réserve pour éventualités, a indiqué le ministre Girard.

L’annonce a été fort bien reçue par les deux grandes unions municipales.