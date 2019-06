12 nouveautés à ne pas manquer cet été à Québec

Courtoisie

La belle saison invite à sortir prendre l’air, à expérimenter de nouvelles activités et à visiter les adresses les plus branchées. Vous prévoyez faire une escapade à Québec ? Voici 12 nouvelles attractions, adresses ou activités à mettre à votre agenda! Allons au Grand Marché! Le Grand Marché de Québec s’ouvre enfin au public. À l’image d’un mini-village, avec sa place publique et ses allées, le marché sera le lieu de plusieurs rendez-vous. Il propose une offre alimentaire complète et diversifiée, avec ses 30 marchands permanents et une foule d’étals saisonniers regorgeant de fruits et légumes. En fait, ce sont plus d’une centaine de producteurs, transformateurs et artisans qui donnent vie à cette nouvelle destination gourmande, tant attendue à Québec. À visiter : le restaurant Les Arrivages, l’espace famille et ses ateliers culinaires ainsi que SNO Microbrasserie Nordik, un nouveau joueur dans le domaine de la microbrasserie au Québec. À ne pas manquer : Le Grand Marché de Québec célèbre en grand son coup d’envoi avec une fin de semaine complète de festivités, du 14 au 16 juin.

Miró en met plein la vue Une fois de plus, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) fait courir les foules, en proposant une exposition de calibre international consacrée à l’œuvre emblématique du peintre et sculpteur espagnol, Joan Miró. À l’affiche depuis deux semaines, « Miró à Majorque. Un esprit libre » est présentée en exclusivité nord-américaine à Québec. Il s’agit de la première exposition sur l’artiste en sol québécois depuis plus de 30 ans. Elle impressionne non seulement par son corpus exceptionnel de près de 200 œuvres, mais elle surprend également par le regard unique qu’elle pose sur une période moins connue de la carrière de l’artiste espagnol, soit celle de Majorque, l’île espagnole où il a vécu durant les 30 dernières années de sa vie. À voir jusqu’au 8 septembre.

Les sciences naturelles au Musée de la civilisation Amateurs de sciences naturelles, rendez-vous au Musée de la civilisation à Québec! Deux expositions de calibre international tiennent actuellement la vedette. Présentée en primeur nord-américaine, l’exposition « Curiosités du monde naturel » nous sensibilise à la fragilité de la nature en plus de retracer les travaux d’explorateurs et de scientifiques des 18e et 19e siècles, dont ceux de Charles Darwin, le père de la théorie de l’évolution. Tandis que c’est l’univers vaste et fascinant des poisons qui est visité lors de l’exposition « Venenum, un monde empoisonné », qui parcourt plus de 400 objets, dont de nombreux animaux vivants ou naturalisés. Psitt! Ne manquez pas de déambuler sur les toits du musée pour découvrir les œuvres d’art public estivales.

Encore plus de glissades d’eau Cet été, une nouvelle attraction voit le jour à Village Vacances Valcartier. À partir de juillet, l’attraction Eldorado offrira deux glissades qui permettront d’atteindre une vitesse de descente de 15 mètres par seconde, soit environ 50 km/heure. Le départ des deux nouvelles glissades se prendra en position debout, en haut d’une tour d’une hauteur comparable à celle d’un édifice de 10 étages. Êtes-vous prêts à vivre des sensations fortes ?

Du cirque à la Place Jean-Béliveau Après quatre ans à l’Agora du Vieux-Port, la troupe de cirque FLIP Fabrique déménage cet été à la Place Jean-Béliveau (voisin du Centre Vidéotron). Ce nouveau lieu permettra d’attirer 5 000 spectateurs par soir qui pourront assister aux acrobaties en hauteur du nouveau spectacle «Féria l’attraction», inspiré des manèges d’Expo Québec. Au programme : des acrobaties en BMX sur des montagnes russes, des numéros d’équilibre sur chaises et une roue de la mort… Le spectacle extérieur sera présenté gratuitement du 16 juillet au 1er septembre, du mardi au dimanche. Les légumes d’abord « Mange tes légumes! », disaient nos parents. Et ce sont désormais Les Botanistes qui nous incitent à remplir notre assiette de végétaux. Nouvellement ouvert, le restaurant a été aménagé à même le centre jardin Floralies Jouvence, avec comme prémisse de départ la mise en valeur des végétaux de la région. Le tout dans un environnement effervescent, naturel et organique, où cohabite le savoir-faire du chef exécutif Pierre Joubaud, épaulé de deux complices et chefs de renom Jean-Luc Boulay et Arnaud Marchand. 2020, avenue Jules-Verne

Vivre l’expérience gastronomique Tanière 3.0 C’était assurément l’événement en restauration le plus attendu à Québec. Et il n’a pas déçu. L’ouverture de Tanière3, - ou plutôt sa réouverture après quatre ans d’attente -, séduit les clients avec son concept unique en Amérique du Nord. Ce restaurant mythique et maintes fois primé a fait peau neuve, installé désormais dans les voûtes au cœur de Place-Royale. Dans sa nouvelle forme, La Tanière propose un repas évolutif de 15 à 20 services, dégusté en trois temps, et présentant avec finesses et audace les produits du terroir et les saveurs locales. La nouvelle enseigne de haute gastronomie aspire à se hisser parmi les 100 meilleurs restaurants au monde. Un souper spectaculaire qui sera riche en émotions. Réservations au groupelataniere.com.36 ½ rue Saint-Pierre

Un resto 100% végétalien Sans tambour ni trompette, Le Don a récemment ouvert ses portes sur la rue Sault-au-Matelot, dans le Vieux-Port de Québec. Ce premier restaurant entièrement végétalien à Québec (qui n’est pas un comptoir) saura ravir les papilles avec ses plats débordant de saveurs concoctés par la cheffe Anne-Marie Grenier, (qui avait œuvré au feu Véganeville, à Charlesbourg). À essayer : la soupe thaïe et la salade César sans aucun produit animal. 97, rue du Sault-au-Matelot. Encore plus de crème glacée S’il y a un dessert qui est directement associé à l’été, c’est bien la crème glacée! Deux petits nouveaux s’ajoutent à l’offre gourmande de Québec. La chaîne La Diperie vient de s’installer sur la 3e Avenue à Limoilou (1068, 3e Avenue), avec ses enrobages de chocolat et de friandises. Tandis que la réputée crèmerie COWS, née en 1983 sur l’Île-du-Prince-Édouard, s’exportera jusque dans le Vieux-Québec, plus précisément au 1044, rue Saint-Jean. Ce bar laitier est célèbre dans les Maritimes pour sa crème glacée primée et faite à la main. L’ouverture est pour bientôt!

Pizza, burrata et fiesta! Où sortir avec les amis? Au Birra & Basta! La nouvelle taverne italienne est devenue en quelques semaines l’une des places les plus courues, surtout en raison de sa double personnalité : c’est que le restaurant se métamorphose en une boîte de nuit. L’atmosphère électrisante, par endroit lumineuse ou feutrée, rappelle celle des populaires tavernes new-yorkaises. Mention pour les murales colorés décoratives signées par l’artiste MC Grou. On y déguste de la burrata maison, - fabriquée sur place! -, des antipastos à partager et des pizzas cuites au four à bois, qui sont également offertes à la pointe pour les appétits de fin de soirée. 802, rue Saint-Joseph Est

De la motomarine à la Baie de Beauport Véritable plage en ville, la Baie de Beauport ajoute une nouvelle activité à sa programmation estivale. Dès le vendredi 21 juin, il sera possible de faire la location de motomarines, par le biais de l’entreprise Motomarine Québec. Trois à cinq motomarines seront sur place quotidiennement pour les usagers âgés de 16 ans et plus. Évidemment, la baignade dans le fleuve, qui est toujours la vedette du site, sera permise dès le samedi 22 juin. Sans oublier le passage de la formation Dead Obies qui fera un spectacle extérieur le 29 juin ainsi que le rappeur américain Flo Ridaqui en fera danser plus d’un le 20 juillet.