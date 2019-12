La quatrième saison de «Lâcher prise» sera la dernière

«On a quelque chose à vous annoncer qui a travaillé notre lâcher-prise au cours des dernières semaines», confie Sophie Cadieux.

C’est l’auteure, Isabelle Langlois, qui a pris cette décision, précise Sylvie Léonard.

«C’est le coeur un peu gros que Valérie et Madeleine vous disent au revoir», renchérit Sophie Cadieux.

Les deux actrices en profitent pour remercier le public qui a été au rendez-vous pendant les trois dernières saisons, pour tous leurs commentaires et leur amour, notamment.

Dans la vidéo, on apprend également que Sylvie Léonard est la plus maman sur le plateau, alors que Sophie Cadieux est la plus gourmande, que Simon Lacroix est le plus pince-sans-rire et qu’Éric Paulhus est le plus gamin.

Lâcher prise raconte l’histoire de Valérie, une trentenaire qui vit un burn out, épaulée par sa famille – des personnages tous plus colorés les uns que les autres. On suit l’attachante maman – un peu perdue mais tellement à son affaire en même temps – et les embûches qu’elle rencontre, tout au long de son chemin vers la guérison.

La troisième saison a remporté de beaux honneurs cette année: série humoristique télé de l’année aux Olivier, et meilleure comédie aux Gémeaux (un prix que les deux saisons précédentes avaient aussi raflé).

Une triste nouvelle... qui fera peut-être encore plus apprécier la quatrième et dernière saison aux fans!

Lâcher prise sera diffusée sur Ici Radio-Canada Télé dès le 6 janvier, et les trois premiers épisodes seront disponibles sur tou.tv extra dès le 19 décembre.