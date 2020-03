Un quatrième cas probable de COVID-19 est identifié au Québec

HT-Pix via Getty Images

MONTRÉAL — Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) annonce qu’un quatrième cas probable de COVID-19 a été observé au Québec. Il s’agirait d’une personne revenant de croisière et traitée en Montérégie pour des symptômes s’apparentant à la maladie.

Les autorités procèdent actuellement à la collecte d’information au sujet des déplacements de la femme et de la liste de gens avec qui cette personne a été en contact entre le 25 février, date à laquelle elle est revenu de sa croisière et le 6 mars, le jour où elle a fait le test de diagnostic du coronavirus.

La femme, dont l’âge n’a pas été divulgué, a voyagé sur un navire durant une croisière qui a notamment passé par le Mexique.

Après que le ministère de la Santé et des Services sociaux eut été mis au courant que la femme avait été en contact avec des personnes infectées par le COVID-19 sur le bateau, des responsables de la santé publique de la Montérégie l’ont contactée et ont réalisé qu’elle présentait des symptômes du coronavirus et les tests effectués au laboratoire de santé publique du Québec se sont avérés positifs.

La femme est actuellement en isolement à son domicile jusqu’à ce qu’elle ne présente plus de symptômes qui s’apparentent à la maladie.

Au Québec, en date du 8 mars, 10 autres personnes étaient en attente de savoir si elles étaient contaminées.

Les symptômes de la maladie peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après un contact avec une personne malade.