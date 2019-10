STR/AFP via Getty Images

Ce dernier prévoit le réaménagement de “Quayside”, une friche industrielle de 5 hectares le long du lac Ontario, en un quartier ultramoderne et durable, articulé autour des technologies et des données numériques.

La filiale d’Alphabet, Sidewalk Labs avait été contractée en 2017 par Waterfront Toronto - une entité publique qui réunit la municipalité de Toronto et les gouvernements de l’Ontario et du Canada - pour mener à bien le projet.

Le vote ouvre la voie à une évaluation formelle du projet par les autorités canadiennes ainsi qu’à de nouvelles consultations publiques. Un vote final doit avoir lieu le 31 mars 2020.

“Que les choses soient claires: ce n’est pas un accord final”, a déclaré le président du conseil d’administration de Waterfront Toronto Stephen Diamond dans un communiqué. “Il reste beaucoup de travail avant une décision finale”, a-t-il ajouté.

Sidewalk Labs a dû faire un certain nombre de concessions, notamment sur l’étendue du projet ou la gestion des données qui seront collectées. La filiale s’est aussi engagée à davantage partager, avec les entreprises canadiennes et Waterfront Toronto, les fruits des innovations et des propriétés intellectuelles qui seront générées grâce au projet.

La société new-yorkaise s’est réjouie de ce feu vert à son projet.