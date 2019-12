Quand le cancer a menacé ma vie, les médias sociaux m'ont donné la force de me battre

Quand j’ai été diagnostiqué, ce n’était pas tant la peur de la mort qui me préoccupait, mais plutôt de ne pas savoir et et de devoir tout mettre en suspens. Le cancer n’a jamais - et n’est jamais dans les plans de qui que ce soit et pourtant j’étais là, me faisant dire que j’avais besoin de 900 jours de chimiothérapie.

Même si j’avais tout pour moi, c’est durant cette période que j’ai remarqué que je me sentais de plus en plus fatigué. Et pas le genre de fatigue que vous vivez au quotidien en vous disant «J’ai besoin de vacances» - j’étais épuisé. Épuisé à un point tel qu’un jour, après mon retour à Stockholm pour une courte pause, je me sentais trop épuisé pour respirer. Mes parents m’ont amené d’urgence à l’hôpital.

J’ai réalisé rapidement que beaucoup de professionnels de la santé autour de moi avaient une incapacité à cibler mes besoins en tant qu’humain par rapport à mes besoins en tant que patient. J’ai reçu de vagues réponses comme «mange tout ce qui te rend heureux», ce qui était franchement décourageant. Une fois que j’ai réalisé qu’ils ne seraient pas en mesure de me donner les informations dont j’avais besoin, comme la plupart de ma génération, je me suis tourné vers les réseaux sociaux.

Assis dans mon lit d’hôpital, j’ai écrit une publication Facebook destinée aux amis et à la famille - je partageais des informations franches et honnêtes sur ma nouvelle situation. À ma grande surprise, 24 heures plus tard, mon message avait été partagé 13 000 fois. L’amour et le soutien que j’ai reçus de la part de mes proches et de ceux que je n’avais jamais rencontrés auparavant ont été la plus belle chose que j’aie jamais connue.

C’est la chose que j’ai vécue qui se rapproche le plus d’une expérience spirituelle et puis j’ai réalisé deux choses; premièrement, que tout le monde a un lien avec le cancer et deuxièmement, même si vous entendez beaucoup parler des progrès réalisés dans la recherche sur le cancer, vous entendez rarement un patient atteint de cancer parler de ce que ça fait vraiment de le traverser.

Je me considère comme un survivant depuis le premier jour du cancer, parce que ce jour a marqué le début de ma nouvelle vie.

Je me suis donné comme mission de partager mon expérience à travers le monde en écrivant à ce sujet en ligne. J’ai nommé le blogue «War on Cancer de Fabian Bolin». Le blogue est devenu mon sauveur tout au long du traitement; ça m’a donné un but, une raison de me lever chaque matin, un endroit pour évacuer toute la frustration et l’obscurité que je vivais et, encore plus important, un endroit où je pouvais me sentir moins seul.