Quand la DPJ fait peur... à des parents au bout du rouleau

Jennifer Bélanger a lancé récemment un cri du coeur sur sa page Facebook. «Je n’en peux plus», a-t-elle écrit.

Son message a été grandement partagé et commenté. Plusieurs mères ont démontré leur soutien et raconté leur propre histoire.

Des histoires de mères de famille qui tendent à démontrer que tous les témoignages entendus ces dernières semaines à la commission Laurent laissent de lourdes traces dans l’opinion publique quant à l’efficacité du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ). Même pour les parents sans histoire, aucunement liés avec la DPJ et qui pourtant auraient grandement besoin d’aide.

«Il ne faut pas que la Commission Laurent ait un impact négatif sur la confiance des citoyens envers leur système de protection, car ça peut-être catastrophique pour des enfants qui seraient en danger», fait toutefois valoir Jocelyne Boudreau, du bureau des communications de la DPJ à Montréal.

Mais le message de Jennifer Bélanger a touché une corde sensible. Si bien que devant le nombre de messages reçus, la mère de 26 ans a finalement choisi de retirer sa publication de Facebook.

«C’est mon fils de quatre ans qui n’est pas du monde», explique Mme Bélanger en entrevue avec le HuffPost Québec. «Je ne sais plus quoi faire avec. Toutes les conséquences ne donnent rien. Je n’ai plus de patience et personne ne me vient en aide», déplore cette mère de 26 ans.

Elle admet que de dire «mon enfant est rendu qui m’énerve» peut être perçu comme n’étant pas digne d’une bonne maman. «Je ne suis pas une mauvaise maman, la preuve, ça va super bien avec ma fille de trois ans», assure-t-elle, en précisant que sa fille est «une fillette normale avec ses petits côtés tannants mais combien d’autres attachants».

Jennifer, qui habite la région de Québec, attribue son calvaire au silence des spécialistes de la santé. Elle dit se battre depuis sa naissance pour qu’il puisse obtenir des soins particuliers. «Il fait des crises pendant toute une journée à hurler dans sa chambre, poursuit la mère. Il est incontrôlable avec des coups de poings et de coups de pieds dans les murs et pleure pendant des heures sans arrêt, ajoutez de l’hyperactivité et du refoulement de ses émotions.»

La DPJ? Non merci.

Dans sa publication Facebook, Jennifer avait d’abord écrit en grosses lettres NE TÉLÉPHONEZ PAS À LA DPJ.

«Mes enfants, je les adore, dit-elle en entrevue. C’est ma raison de vivre. Je ne les frapperai pas, rien de ça. J’ai juste besoin de soutien, surtout la semaine, car mon copain travaille à l’extérieur. Le soir, quand mon fils dort, c’est moi qui pleure en me disant que je ne suis pas une bonne mère pour avoir été impatiente envers mon petit trésor.»

«Je veux que le système de la santé comprenne mon message de détresse. Quand une mère est rendue à demander de l’aide au système par l’entremise des réseaux sociaux, ce n’est pas pour en obtenir dans un mois, six mois et encore moins dans deux ans. C’est parce qu’elle en a besoin dans l’immédiat. Avec un diagnostic, ça serait certainement le parfait bonheur ou presque.»