Quand Air Canada profite de ses clients…

Jasmin Merdan via Getty Images Comment peuvent-ils facturer 701 dollars en plus de 60 000 milles alors qu’en ligne le billet coûtait seulement 867 dollars?

En examinant la répartition des frais, j’ai réalisé que, de ce montant, 430 dollars était un «supplément du transporteur» - un frais qu’Aéroplan perçoit au nom d’Air Canada.

Comme ma fille a un compte chez United Airlines, j’ai essayé de réserver exactement le même billet prime sur son compte.

Le même vol d’Air Canada était disponible, également pour 60 000 milles, mais à ma grande surprise, il n’y avait pas de supplément pour le transporteur et les taxes totales ne s’élevaient qu’à 271 dollars.

Des questions

J’ai envoyé quelques questions à Air Canada et à Aéroplan. En effet, comment peuvent-ils facturer 701 dollars en plus de 60 000 milles alors qu’en ligne le billet coûtait seulement 867 dollars? Et comment se fait-il qu’il soit possible de réserver exactement le même billet avec les miles United et de payer juste 271 dollars en taxes?

La porte-parole n’a pas répondu à mes questions. Toutefois, elle a ajouté que «les suppléments carburants et les suppléments pour les transporteurs sont déterminés par le marché.»

La réponse d’Aéroplan a été la suivante: «tous les billets réservés par d’autres programmes de fidélisation au Canada sont également assujettis à ces taxes, frais et suppléments.»