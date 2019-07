Qualité de l'eau à la plage: mise à jour du processus d'analyse réclamée

MONTRÉAL — La Fondation Rivières interpelle le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, pour qu’il ordonne la mise à jour du programme Environnement-Plage, qui n’aurait pas été revu depuis près de 40 ans, afin de moderniser le processus d’analyse de la qualité des eaux de baignade et de rendre le processus plus rapide et plus efficace pour la protection des baigneurs.

En entrevue à La Presse canadienne, le président de l’organisme, Alain Saladzius, déplore qu’il n’a eu aucun retour du ministère. Dans une lettre au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques datée du 11 avril dernier, l’organisme sans but lucratif fait plusieurs recommandations et réclame surtout que le programme Environnement-Plage soit obligatoire pour tous les exploitants de plages publiques au Québec, ce qui n’est pas le cas actuellement puisque ces derniers y adhèrent sur une base volontaire.

«Il y a environ 200 exploitants (de plages publiques) qui n’y adhèrent pas actuellement. Au fil des ans, on a vu une réduction du nombre d’adhésions», constate M. Saladzius.

«C’est un programme qui date des années 1980 et les pratiques internationales demandent qu’il y ait une évaluation selon les risques réels», poursuit-il, en faisant notamment référence aux recommandations sur l’échantillonnage des eaux de baignade de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’agence de protection environnementale des États-Unis (EPA) et de Santé Canada.