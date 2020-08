De nouveaux pyjamas «Passe-Partout» pour les poussinots et les poussinettes

Une bonne nouvelle pour les «poussinots» et les «poussinettes»: ils pourront maintenant s’abandonner au sommeil vêtus de pyjamas aux couleurs de leurs personnages préférés de Passe-Partout .

Ces nouveaux vêtements de nuit présentés par Télé-Québec la semaine dernière se déclinent en cinq modèles - Passe-Partout, Passe-Carreau, Passe-Montagne, Cannelle et Pruneau - et sont proposés en trois tailles: 1/2, 3/4 et 5/6.