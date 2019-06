PY1 «Au-delà des échos»: immersion métaphorique au coeur de la création du monde

«L’univers est une célébration», lance le philosophe spirituel Alan Watts, dont la voix et le discours bercent les diverses projections formant l’expérience immersive Au-delà des échos. Nouveau projet de Guy Laliberté - qui agit ici à titre de guide et de producteur créatif - prenant place dans la PY1 (la première d’une série de salles nomades en forme de pyramide), c’est l’univers qu’on y célèbre donc à travers projections vidéo, jeux de lumière, images abstraites ou bien concrètes, pièces musicales, mouvements et questionnements existentiels.

Une expérience qu’on aurait souhaité encore plus grandiose

Sous le chapiteau nouveau genre, l’expérience immersive proposée par Guy Laliberté et le metteur en scène et artiste multidisciplinaire Gabriel Coutu Dumont plonge les spectateurs – nombreux! – dans «une odyssée qui tente d’aller au cœur de la conscience humaine». Pendant une heure, assis, debout ou encore couchés au sol, les observateurs sont transportés dans un tourbillon d’images, de lumières, de musique, de paroles et de sons relatant et se questionnant sur l’espace, le temps et les origines de l’univers.

Un concept un peu flou, il faut l’avouer, pour le spectateur qui se rendrait sous la pyramide sans s’être intéressé au préalable à la démarche et à l’intention de ses créateurs. D’où l’importance de lire, ou du moins de feuilleter, le dépliant remis juste avant la présentation.

Au cours de ce questionnement «à travers lequel nous parviennent souvent les échos de notre humanité» à 360 degrés, la pyramide prend des airs de vaisseau spatial dans lequel on prend place, l’esprit, les oreilles et les yeux bien ouverts. Tout autour de nous défilent des images et des formes renvoyant à divers moments de l’évolution de la vie, de l’espace et du temps, du Big Bang à un futur imaginé, espéré.

Au centre, une Terre bien ronde fait office de point central de l’histoire. Parée de divers filets de couleur au fil du récit, elle ira jusqu’à se fissurer et s’ouvrir réellement sous les yeux des spectateurs.