Les Pussy Riot en spectacle à Sainte-Thérèse

Matthew Eisman via Getty Images

Matthew Eisman via Getty Images

Le groupe militant russe Pussy Riot se produira en spectacle au Québec pour la première fois. Le collectif, connu pour avoir été arrêté de nombreuses fois en Russie, fait partie des têtes d’affiche de la programmation du festival Santa Teresa, qui a été dévoilée jeudi matin.

Le festival se déroulera du 15 au 17 mai dans plusieurs lieux de Sainte-Thérèse, en banlieue de Montréal.

La quatrième édition de Santa Teresa promet. Le festival débutera en grande pompe, le vendredi, avec Flèche Love, Choses sauvages et Les Louanges, avant d’accueillir les Pussy Riot.

Nous retrouvons aussi parmi la programmation Alexandra Stréliski, Elisapie, Daniel Caesar, Jesse Mac Cormack, Kid Kouna (la version punk pour enfants de Keith Kouna!), Roméo Elvis, Claudia Bouvette, We Are Wolves et KNLO + Robert Nelson, notamment.

La scène Teresa, située sur la rue, offrira quelques prestations gratuites.

Les passes pour les trois jours ont déjà toutes été vendues, mais il est possible de se procurer dès aujourd’hui des billets journaliers.

Pour toute la programmation et la vente de billets, visitez le site internet du festival.