Le «purp» ou «purple», une nouvelle drogue dangereuse en circulation à Québec

QUÉBEC — La police de Québec a saisi au début du mois d’août deux sachets d’une drogue qu’elle croit dangereuse au point de pouvoir être mortelle, et elle met en garde la population contre sa consommation.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale préviennent que la substance est une poudre granuleuse de couleur mauve contenant du fentanyl et de l’héroïne. Elle pourrait avoir l’appellation de «purp» ou «purple» sur la rue et peut être mortelle.

Le 2 août, le SPVQ a institué une enquête de mort suspecte à la suite du décès d’un homme sur son territoire. Deux sachets de cette drogue ont été saisis près du corps de la victime.