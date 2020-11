La publicité du temps des Fêtes d'IGA vous réchauffera le coeur

Depuis quelques années, plusieurs entreprises proposent des campagnes publicitaires pour le temps des Fêtes ayant pour but de nous réchauffer le coeur et de nous faire verser quelques larmes, tandis que le froid et la neige s’installent peu à peu à l’extérieur.

Une quantité non négligeable de celles-ci mettent en scène des personnages animés, question d’ajouter une bonne dose de mignon au projet.

Misant déjà sur ce type de stratégie toute l’année durant, IGA nous propose depuis le 19 novembre dernier un spot de deux minutes intitulé L’échange.

Visuellement magnifique, celui-ci raconte l’histoire d’une adolescente dont les pâtisseries des Fêtes réussissent à se frayer un chemin, par l’entremise de sa mère infirmière, jusqu’à un petit garçon malade, attendant patiemment le jour où il ira mieux et pourra enfin quitter sa chambre d’hôpital.

En retour, ce dernier fait parvenir à sa nouvelle amie des figurines de Noël en papier qu’il a bricolées pour la remercier de l’attention.

Le tout au rythme d’une version attendrie de l’intemporelle Toujours vivant de Gerry Boulet.

La pandémie de COVID-19 est totalement absente de la pub en question, mais cette courte histoire fait certainement écho à une année particulière au cours de laquelle nous avons été à la fois si proches et si éloignés, mais avons tout de même su trouver des façons de veiller les uns sur les autres.

Voilà qui devrait certainement vous aider à passer une meilleure journée.

Au moment de publier ces lignes, la publicité en question avait déjà été vue et revue plus de 550 000 fois.