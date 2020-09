Le premier ministre François Legault a publié sur ses réseaux sociaux la première d’une série de publicités «plus percutantes» destinées plus particulièrement au récalcitrant qui sous-estime les impacts sur la santé de la COVID-19.

Dans ce message publicitaire de 30 secondes, Francis, un homme qui semble avoir une quarantaine d’années, raconte avoir été contaminé par le coronavirus alors qu’il échangeait avec un ami «dans le cadrage de porte».

Il explique ensuite que trois jours plus tard, il a commencé à ressentir de la fatigue et à avoir «une grosse fièvre» jusqu’à ne plus être capable de respirer.

«Avant, j’étais entrepreneur général, aujourd’hui, j’ai une trachéo et je ne peux même plus travailler», ajoute l’homme, qui a subi une trachéotomie, une ouverture dans la trachée sous le larynx, et qui respire grâce à un tube en plastique.