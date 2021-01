Mike Pence pour président? Cette publicité s'attaque à l'idée sans retenue!

Le vice-président Mike Pence a reçu sa première publicité de campagne pour l’élection présidentielle de 2024 mardi, mais ce n’est pas exactement un appui fort.

The Lincoln Project, un groupe conservateur opposé au président Donald Trump, a pointé les projecteurs sur le vice-président avec une publicité moqueuse vantant sa capacité à ne rien faire.

«Le courage est une denrée rare à Washington ces jours-ci, lance d’abord la publicité. Alors que la division dans ce pays a atteint une proportion violente et effrayante, Mike Pence a prouvé que parfois, ne rien faire est l’acte le plus courageux de tous. Et personne n’a rien fait plus que Mike Pence n’a rien fait.»

Et encore, en dérision: «D’autres républicains ont abandonné le président, tandis que d’autres encore ont continué à le soutenir», souligne-t-on. «Mais Mike Pence, utilisant ses décennies d’expérience, savait que la meilleure chose à faire était de ne rien faire du tout.»