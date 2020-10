Psychose: ils se confient sur la maladie mentale dont personne ne parle

«Je suis allée voir une conférence et j’étais convaincue que le Powerpoint s’adressait à moi et qu’il me révélait que j’étais une méchante personne et que j’avais fait plein de mauvaises choses, se rappelle Caroline. J’étais en larmes cette soirée-là. J’ai dit des choses très incohérentes et le lendemain, une de mes colocs me disait qu’elle ne me comprenait plus et que je n’étais plus cohérente.»

«Je fréquentais quelqu’un et je commençais à croire que cette personne-là était un détective privé. Je commençais aussi à croire que les gens de mon entourage qui me partageaient de la musique me transmettaient des messages qui m’étaient destinés dans les chansons et les paroles», raconte Caroline Desrochers.

C’est d’ailleurs sa mère qui avait tranquillement remarqué qu’il n’avait pas l’air dans son assiette, parce que son fils parlait moins et lorsqu’elle lui s’adressait à lui, il y avait un certain délai avant que Jérémi réponde. Elle a fait des recherches, puis en est venue à la conclusion que son fils faisait peut-être une psychose.

Toutes ces sensations l’ont mené à vivre une grande détresse. «Ça prenait quasiment toute la place dans mon quotidien. J’avais des hallucinations auditives jusqu’à ce que j’aille me coucher et que je ferme les yeux, et quand je rouvrais mes yeux le lendemain matin, ça recommençait. C’était non-stop et je me souviens avoir dit à mes parents “il faut que ça arrête parce que sinon, je vais me tuer”.»

Le jeune homme a aussi commencé à vivre des hallucinations visuelles et auditives. Il avait souvent l’impression que les gens autour de lui le regardaient et le jugeaient, et était convaincu qu’il pouvait communiquer par télépathie. «Des fois, je m’obstinais longtemps avec mes parents. Je leur disais “oui, c’est vrai, je suis capable de lire dans la pensée des gens”, se souvient Jérémi. Ça m’arrivait que mes yeux bougent sans en avoir le contrôle et j’en suis venu à croire que c’était quelqu’un qui me faisait bouger dans ma tête.»

«La première fois, j’entendais dans ma tête la voix d’un ami qui me disait “Jérémi, es-tu là, est-ce que tu m’entends?”» Un an plus tard, les voix s’invitaient un peu n’importe quand, même s’il n’avait pas consommé depuis plusieurs jours. «Ça pouvait être autant des jokes que des trucs un peu plus difficiles à entendre comme “va tuer telle personne”».

Une psychose, c’est lorsque le contact avec la réalité est altéré, explique la Dre Amal Abdel-Baki, psychiatre et chef du continuum santé mentale jeunesse au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). L’interprétation des situations et des événements fait défaut chez la personne touchée, et les sens comme la vision, l’audition et l’olfaction peuvent aussi être atteints, ce qui peut engendrer des hallucinations.

Une vulnérabilité génétique est à la base de la psychose, indique-t-elle, mais pour qu’une psychose se déclenche, des facteurs de stress doivent s’ajouter.

«La drogue en est un, mais ça peut être aussi les stress de la vie quotidienne ou des stress plus extraordinaires. Ça arrive particulièrement entre 15 et 30 ans, parce que c’est une période où il y a beaucoup de changements dans la vie. On quitte le domicile familial, on a notre premier vrai chum ou blonde, on finit les études, on commence un nouvel emploi», énumère la Dre Abdel-Baki, qui travaille à la clinique JAP (Jeunes adultes psychotiques) du CHUM.

Et lorsqu’une personne qui développe des symptômes de psychose ne reçoit pas d’aide rapidement, elle devient plus à risque d’être convaincue que ce qu’elle expérimente correspond à la réalité, et la persuader qu’elle a besoin de soins peut devenir alors plus compliqué. «Plus on détecte tôt la maladie et plus on intervient tôt, plus c’est facile, meilleure est l’auto-critique.»

Des séjours traumatisants

Caroline et Jérémi gardent tous deux un souvenir amer de leur expérience à l’hôpital.

«Pendant un mois, j’avais une chambre toute blanche avec juste un lit métallique avec des courroies pour m’attacher quand je me désorganisais», raconte Caroline, qui admet que certains souvenirs liés à son hospitalisation demeurent assez flous. «Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait, je ne savais pas que je n’étais pas bien dans ma tête.»

La jeune femme était alors persuadée qu’elle était dans une pièce de théâtre. «Je pensais que le but, c’était de m’emmener à l’hôpital, et qu’il avait été fermé et loué pour organiser une mise en scène qui allait mener à ma mort dans des souffrances atroces pour me punir de ne pas avoir été une bonne blonde quand j’étais en couple», se souvient-elle. «Je refusais tous les traitements parce que je croyais que les infirmières étaient des comédiennes engagées pour toute la mise en scène pour me faire du mal.»