La prudence est de mise face au retour à l'école, selon un virologue

Celui-ci appelle à un retour progressif sans précipitation et il reconnaît que les gouvernements ont la lourde responsabilité de déterminer «le bon moment» en fonction d’une multitude de données et de facteurs dont il faut tenir compte.

«Pour l’instant, on ne détecte que le matériel héréditaire du virus. Est-ce que ce matériel représente un virus infectieux ou non infectieux? Cette question-là demeure en suspens», observe le professeur Barbeau expert en biologie moléculaire et cellulaire.

De plus, les enfants asthmatiques et ceux qui souffrent de maladies chroniques, qui sont immunosupprimés, ne pourront pas retourner à l’école.

«Les jeunes qui pourraient attraper la maladie avec presque pas de symptômes, c’est comme si on les vaccinait, a expliqué M. Arruda. C’est la vaccination naturelle qui va s’installer. Et c’est important dans la société qu’une certaine partie de la population soit vaccinée.»

Samedi, Legault est revenu sur cette situation en affirmant vouloir être plus précis sur le retour à l’école, pour rassurer les parents. «Il va y avoir un seul critère: c’est la santé des Québécois (...) pour décider quand on va rouvrir les écoles», a-t-il indiqué.

«Si on est dans une situation où on a un nombre d’infections encore trop élevé au Québec, et ils le savent, je crois que cette mesure serait trop hâtive et pourrait nous causer plus de problèmes que la solution d’une immunité collective», tranche-t-il.