Les provinces ont échoué à prendre soin de leurs aînés, selon Trudeau

Justin Trudeau affirme que les premiers ministres des provinces ont ”échoué à bien protéger nos aînés” et il les invite, encore une fois, à accepter les 14 milliards $ d’Ottawa qui viennent avec certaines conditions.

Cet argent devait, tout d’abord, servir à gérer cette sortie de première vague de la pandémie, en effectuant, par exemple, assez de tests de dépistage et assez de traçage de contacts de personnes infectées.

Jeudi matin, le premier ministre l’a présenté comme étant aussi de l’argent pour améliorer la situation dans les CHSLD.

Les provinces, le Québec en tête, refusent les conditions attachées à cet argent, les soins de santé étant de leur compétence.

À son point de presse devant sa résidence officielle, M. Trudeau commentait le rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) qui a relevé qu’en date du 25 mai, 81 % des décès au Canada liés à la COVID-19 ont été recensés dans les établissements de soins de longue durée.

L’institut compare ce chiffre à ceux des autres pays de l’OCDE, où la moyenne est de 42 %, “allant de moins de 10 % en Slovénie et en Hongrie à 66 % en Espagne”.

“Je suis profondément préoccupé (...) et c’est pour ça que depuis plusieurs semaines, tous les jeudis soirs, je souligne ça avec les premiers ministres des provinces. C’est pour ça qu’on a offert 14 milliards $, incluant de l’argent pour nos aînés (...) pour améliorer la situation. Et on espère que les provinces vont accepter cet argent et faire les changements nécessaires”, a dit M. Trudeau.