Les provinces veulent des milliards d'Ottawa pour la santé et les infrastructures

Ils demandent à ce que le gouvernement fédéral augmente les transferts fédéraux en santé à 70 milliards $ par année, soit 28 milliards $ de plus qu’à l’heure actuelle.

Leurs revendications ont été portées vendredi à Ottawa par le premier ministre du Québec, François Legault, qui s’est fait le porte-voix de tous ses collègues du Conseil de la fédération. Il était accompagné de Doug Ford, de l’Ontario, Jason Kenney, de l’Alberta, et Brian Pallister, du Manitoba.

OTTAWA — Les provinces et territoires font front commun pour demander des milliards de dollars de plus d’Ottawa pour financer leurs systèmes de santé et d’infrastructures.

MM. Legault et Ford avaient déjà uni leur voix la semaine dernière pour exhorter Ottawa à augmenter de manière significative et récurrente les paiements de transfert en santé versés annuellement aux provinces et territoires.

Le gouvernement fédéral a accordé 19 milliards $ pour aider les provinces et territoires à relancer leur économie et à traverser de nouvelles vagues potentielles de COVID-19. Bien que ces sommes soient les bienvenues, elles ne sont pas récurrentes, a déploré M. Legault.

Le discours du Trône de mercredi prochain devrait s’articuler autour de trois priorités: des mesures supplémentaires pour freiner la propagation de la COVID-19 et éviter un autre confinement à l’échelle nationale; de l’aide financière pour maintenir les Canadiens à flot pendant que la pandémie continue de sévir; et des mesures à plus long terme pour éventuellement rebâtir l’économie.

Il devrait comprendre des engagements à relever le financement des services de garde afin de favoriser le retour au travail des femmes, plus durement frappées par la crise, ainsi que des services de santé, notamment dans les centres de soins de longue durée.

Le discours du Trône sera soumis à un vote de confiance dont l’issue pourrait faire tomber le gouvernement libéral minoritaire de Justin Trudeau.