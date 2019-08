Seinbiose: de nouvelles prothèses mammaires sur mesure conçues au Québec

Courtoisie - Centre de recherche du CHU de Québec

Pour Josée, une des 40 participantes au projet de recherche Seinbiose, c’est un rêve qui devient réalité. Le projet de recherche réalisé par l’équipe en oncologie et épithésie du CHU de Québec offre une autre option prometteuse à la reconstruction mammaire. Depuis 2004-2005, elle a fait face à deux diagnostics de cancer du sein. Lors du premier, Josée (dont nous tairons le vrai nom par souci de confidentialité) a eu de la chance et n’a pas perdu son sein. Mais à la deuxième récidive, elle a dû subir une ablation et des traitements de chirurgie. Pour elle, pas de reconstruction mammaire envisagée. Elle a donc commencé à faire des recherches à propos des prothèses externes. Dans la cinquantaine et avec une bonne poitrine, il était difficile de trouver un modèle adéquat, qui ne serait pas trop lourd et inconfortable pour elle. Et le hic, c’était que la plupart d’entre eux n’étaient pas adaptés au corps de chaque femme. Après beaucoup de recherche, Josée était toujours déterminée à trouver la perle rare et s’est rendue en 2008 à la World Conference on Breast Cancer, à Winnipeg. Parmi les sommités sur les lieux, elle y a rencontré Louise Desmeules, épithésiste québécoise au CHU de Québec, qui se lançait alors dans les prothèses mammaires sur mesure.

Courtoisie - Centre de recherche du CHU de Québec De gauche à droite: Annie Laverdière, épithésiste et membre de l'équipe de recherche, Louise Desmeules, épithésiste, et le Dr Gaston Bernier, chef médical en médecine dentaire en oncologie et épithésie

Une profession méconnue… et pas reconnue C’est entre autres la présence de Louise Desmeules - elle-même survivante du cancer - au sein de l’équipe du Dr Gaston Bernier, chef médical en médecine dentaire, en oncologie et épithésie au CHU de Québec, qui a permis d’«aider à comprendre qu’il y avait énormément de Québécoises qui souffraient en silence de l’inconfort des prothèses industrielles», a confié Dr Bernier en entrevue. «On s’est mis à réfléchir sur une innovation à l’intérieur du service. [...] On devait développer une expertise du côté des nouvelles technologies, [de] l’impression 3D et [de] la numérisation 3D. [...] En 2009, c’était encore un rêve et ça suscitait beaucoup d’espoir chez les victimes du cancer du sein.» Après avoir envoyé Louise en Angleterre pour étudier ce qui s’y faisait dans le domaine, organisé plusieurs levées de fonds et reçu plus de 108 000 $ en financement de la part de la Fondation cancer du sein du Québec, le projet s’est concrétisé.

Courtoisie - Centre de recherche du CHU de Québec Un exemple du résultat après la conception et la mise en place d’une prothèse mammaire externe autocollante.