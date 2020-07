À quoi bon protéger la vie des plus vulnérables?

Ce type de raisonnement est bien entendu dangereux pour le sens et la valeur que l’on donne collectivement à la dignité humaine, et ce d’autant plus qu’il tend à occulter la vie complexe et riche des personnes luttant pour leur survie et leur liberté.

J’aimerais présenter l’histoire d’un ami décédé tragiquement de la COVID-19 et dont le récit démontre, selon moi, toute l’importance de poursuivre et d’accentuer nos moyens de protection de la vie et de la dignité des personnes les plus vulnérables.

«L’éthique, c’est avant tout réinventer le monde, le déconstruire, c’est une pratique de liberté». C’est sur ces paroles que j’ai fait la rencontre de Mario Boivin. Avec son air charismatique, confiant et son esprit réformateur, je me demandais bien ce qui pouvait avoir amené un artiste aussi accompli à suivre des cours d’éthique à l’université : metteur en scène de renom, réalisateur de pièces de théâtre, musicien, auteur de romans, compositeurs de musique, et j’en passe.

Vous avez envie de raconter votre histoire? Un événement de votre vie vous a fait voir les choses différemment? Vous voulez briser un tabou? Vous pouvez envoyer votre témoignage à propositions@huffpost.com et consulter tous les témoignages que nous avons publiés.

De la géopolitique en passant par l’art visuel, le cinéma et l’histoire des civilisations, Mario débordait de connaissances sur le monde. Dans certaines régions du monde, on désigne ce type d’individu comme étant une «bibliothèque vivante». Il semblait incarner une solidarité universelle et sans limite à l’endroit des plus vulnérables et laissés-pour-compte, et ce, peu importe leur appartenance ethnique, religieuse ou culturelle.

Mario partageait un amour sans bornes avec sa famille. Il avait aussi d’innombrables amis aux personnalités diverses. On trouvait toujours en lui un allié indéfectible. De la caissière d’épicerie, en passant par l’homme d’affaires jusqu’au professeur d’université, il tissait des liens avec quiconque croisant son chemin.

Pour lui, l’artiste ou l’individu authentique était celui qui devait sans cesse continuer de lutter, de fighter pour sa liberté de création et ne pas se laisser absorber par les obstacles que peuvent engendrer les conventions sociales. Mario se désolait de voir tant de gens mener leur vie avec un tel écart entre leurs idéaux et leurs actions, sans arriver à trouver la force de sortir des sentiers battus pour réaliser ce qui les animait au plus profond d’eux. Il était un travailleur acharné dans la réalisation de ses projets et était toujours prêt à venir en aide à quiconque.