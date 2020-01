Propos islamophobes: Legault ne voit pas de raison d'alerter les policiers

La Commission des droits de la personne a recommandé au gouvernement d’encourager les recherches sur les actes haineux afin de mieux les comprendre et d’adopter une politique gouvernementale pour tenter de les enrayer.

«Je ne pense pas que par une loi, on puisse empêcher quelques personnes qui sont intolérantes, régler tous ces problèmes-là», a répondu M. Legault en clôture du caucus de sa formation politique qui se tenait au Manoir Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

Il a ajouté qu’à titre de premier ministre, il devait tout simplement, et sans ambiguïté, dénoncer les actes haineux.

Plus tôt dans la journée, trois de ses ministres avaient condamné les messages Facebook, tous plus grossiers les uns que les autres, qui dénigraient les musulmans et déploraient le sort réservé au tireur de la mosquée.

