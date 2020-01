Des messages islamophobes infestent la page Facebook de Legault

Le premier ministre rappelait que de se faire arracher son père, son mari, son frère par l’intolérance et la haine n’avait rien d’acceptable. Il affirmait que le Québec n’était malheureusement pas à l’abri de cette haine, mais qu’elle n’était pas celle du Québec.

François Bonnardel (Transports), Nadine Girault (Relations internationales) et Pierre Fitzgibbon (Économie) les ont tour à tour condamnés, qualifiant ces messages d’«épouvantables» et de «totalement inacceptables».

“Le vrai visage du Québec est celui qui se laisse manger la laine sur le dos, qui est à se faire expulser, envahir et ne s’en rend pas compte.”

“J’ai ben plus de peine pour les six motoneigistes que ces osties de bâtards là.”

Accuser le gouvernement de discriminer contre les minorités avec sa loi 21 sur le port de signes religieux, comme l’a fait dernièrement le président du Centre culturel isalmique de Québec, Boufeldja Benabdallah, «ce n’est pas plus acceptable, ça non plus», a ajouté le chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé.

Les politiciens s’entendent pour dire que la haine sur internet est difficile à combattre. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a recommandé au gouvernement d’encourager les recherches sur les actes haineux afin de mieux les comprendre et d’adopter une politique gouvernementale pour tenter de les enrayer.

Pour sa part, François Legault a fait parvenir cette déclaration à la presse: «La haine et l’intolérance n’ont pas leur place au Québec. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, on voit le meilleur et le pire de la nature humaine. Il y a une petite minorité de personnes qui utilisent systématiquement les réseaux sociaux comme porte-voix pour propager leur haine. Il faut les dénoncer. Ils ne représentent pas le Québec.»

En entrevue à Radio-Canada vendredi, M. Benabdallah a tenu à féliciter M. Legault pour son intervention. Il a réitéré que les musulmans du Québec continuaient d’être «visés systématiquement». «Je pense qu’il est grand temps de faire quelque chose», a-t-il dit.

