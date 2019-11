Propane: les agriculteurs devront patienter, prévient Québec

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Des agriculteurs protestent contre la grève en cours du CN devant le bureau du comté du premier ministre Justin Trudeau, le lundi 25 novembre 2019 à Montréal.

MONTRÉAL — Il n’y aura pas de propane disponible pour les agriculteurs québécois tant que la grève des 3200 cheminots de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) ne sera pas terminée, prévient le gouvernement Legault, qui exhorte Ottawa à «prendre tous les moyens nécessaires pour régler la situation».

L’approvisionnement quotidien de propane jugé essentiel de 2,5 millions de litres sera garanti au moins jusqu’à samedi, a indiqué lundi après-midi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

«On ne peut pas ouvrir au rationnement le 6 millions (de litres) par jour qui serait nécessaire pour couvrir entres autres le milieu agricole sans que la situation avec le CN ne soit réglée», a-t-il prévenu en point de presse à Québec.

Cette mise au point est survenue alors que plus tôt dans la journée, quelques centaines d’agriculteurs ont de nouveau exprimé leur colère, cette fois en se rendant au bureau montréalais du premier ministre Justin Trudeau afin de critiquer l’approche d’Ottawa dans ce dossier.

Depuis le début du débrayage, il y a presque une semaine, Ottawa a écarté d’envisager une loi spéciale pour forcer un retour au travail. À Regina, en Saskatchewan, la ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, a une fois de plus exhorté la plus importante compagnie ferroviaire au pays et la partie syndicale à conclure une entente négociée.