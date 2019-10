Et voilà. Après un suspense maintenu pendant 41 jours, les électeurs ont parlé: c’est un gouvernement minoritaire libéral qui prendra place à Ottawa. Mais vous rappelez-vous de ce que Justin Trudeau et ses troupes ont promis durant le dernier mois et demi, ou vous souvenez-vous seulement des attaques personnelles que les chefs se sont servies?

Le HuffPost Québec a recensé les principaux engagements du parti pour vous (soit environ 80 promesses) au cas où celui-ci voudrait les renier ou les abandonner. Quoi, ça s’est déjà vu (réforme du mode de quoi?).





Environnement

Santé

Familles



Revoyez le discours de victoire de Justin Trudeau, lundi soir (le texte se poursuit après la vidéo):