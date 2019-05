Prolongement du REM: Legault exige l'achat de trains du Québec

La CAQ s’est engagée à prolonger le REM sur près de 40 km vers Laval et vers Chambly. Le REM est un réseau de train électrique privé, propriété de la Caisse. Il s’agit d’un projet de plus de 6 milliards $, financé à hauteur de 3 milliards $ par des fonds publics. Il comptera 26 stations sur 67 km, mais la CAQ s’est engagée à prolonger le REM de 17 km au nord et de 22 km au sud.

Son ministre de l’Environnement, Benoit Charette, a abondé dans le même sens. En impromptu de presse, il a déclaré qu’il y aura bel et bien une exigence de contenu local pour la deuxième phase du REM.

La CDPQ est censée être totalement indépendante et à l’abri de toute ingérence politique dans ses décisions.

QUÉBEC — Le gouvernement Legault forcera la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) à acheter des trains du Québec pour le prolongement du Réseau express métropolitain (REM).

Le plan du REM actuellement en chantier comprend une grande ligne qui va de Deux-Montagnes jusqu’en Montérégie (Brossard), en passant par le centre-ville de Montréal, mais aussi des antennes dans l’ouest de l’île et vers l’aéroport Montréal-Trudeau.

Par ailleurs, les trains du Québec seront tout à fait compatibles avec les 212 voitures de la première phase qui sont fabriquées à l’usine de la compagnie Alstom, dans le sud-est de l’Inde, assure M. Charrette.

“Ce n’est pas un enjeu au niveau de la technologie”, a-t-il dit.

De son côté, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a fait preuve de beaucoup plus de prudence, samedi. Il n’a pas voulu dire si le gouvernement du Québec exigera du contenu local, faisant valoir que le prolongement du REM est actuellement à l’étude et que le Québec se devait de respecter des règles internationales.

“On va voir qu’est-ce qui va arriver avec le projet, comment on va connecter la Rive-Nord et la Rive-Sud. Quand on aura décidé ce qu’on fait, c’est sûr qu’on aime encourager le Québec, il y a des règles internationales qu’il faut respecter, par contre”, a-t-il dit.

La CAQ montre son côté vert

Environ 1200 membres de la CAQ sont réunis en conseil général, samedi et dimanche, à Montréal, pour se doter d’un programme environnemental.

Ils sont appelés à voter sur 32 résolutions, des “mesurettes” selon l’opposition libérale, telles que le retrait du plastique à usage unique, l’imposition de redevances sur les bouteilles d’eau et la recherche de solutions de rechange à l’épandage du sel de voirie sur les routes.

La CAQ est accusée par les partis d’opposition et les écologistes de manquer de vision en environnement.

Samedi, le parti a distribué aux participants un programme de résolutions fait de papier recyclé, installé des bacs de recyclage ostentatoires un peu partout dans la salle et banni les verres et les ustensiles en plastique le temps du conseil général.

Il a annoncé que son évènement était carboneutre, c’est-à-dire que des arbres seront plantés pour compenser les déplacements des participants.

Arborant un macaron “J’aime mon premier ministre”, le metteur en scène et écologiste Dominic Champagne s’est adressé aux caquistes pour les convaincre de “l’urgence d’agir” devant les bouleversements climatiques. Il a été somme toute bien accueilli par les militants, dont un s’est déclaré “climato-réaliste”.

Devant les journalistes, M. Champagne a dit ne pas se bercer d’illusions. “Je pense qu’on va nous servir beaucoup de tartes aux pommes aujourd’hui, et qui est contre la tarte aux pommes? Je m’en viens aussi relayer le même message qu’on relaye depuis la sortie du rapport du GIEC, il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030, et on attend un plan.”

Le metteur en scène a dit souhaiter que M. Legault, qui défend le projet GNL Québec visant la construction d’une usine de gaz naturel liquéfié à Saguenay, fasse preuve de “cohérence”.

«L’urgence pragmatique»

Pour sa part, M. Legault a évoqué en mêlée de presse l’“urgence pragmatique”. Pas question, par exemple, d’imposer des “péages ou des taxes nouvelles” pour décourager les comportements polluants.

“La CAQ n’est pas au service de groupes de pression; elle est au service de l’ensemble des Québécois”, a-t-il déclaré, en ajoutant qu’il n’allait pas se transformer en “petit bonhomme vert”.

Il a refusé de rencontrer de jeunes écologistes qui manifestaient à l’extérieur de la Plaza Centre-Ville. Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, est allé leur parler.