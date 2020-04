Une centaine de projets de vaccins contre la COVID-19 sont en cours

FilippoBacci via Getty Images Un problème de taille est la relative lenteur pour élaborer des vaccins, les produire à large échelle et engager des campagnes de vaccination massives.

Il existe une centaine de projets de vaccins anti-COVID-19 dont une dizaine en phase d’essais cliniques, selon des données diffusées par la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Cette école réputée de médecine britannique répertorie près de 120 projets différents de vaccins contre la maladie provoquée par le coronavirus SARS-CoV-2, dont 110 à un stade de développement “pré-clinique”.

Huit projets en sont arrivés au stade des essais cliniques de phase I sur des hommes. Parmi ceux-ci un projet chinois, conduit notamment par l’entreprise cotée à Hong Kong CanSino, se trouve à un stade encore plus avancé, avec des essais cliniques de phase I et de phase II.

Le but principal d’essais de phase I est de tester la sécurité et dans une moindre mesure l’efficacité d’un produit médical. Les essais de phase II puis de phase III, conduits à plus large échelle, ont surtout pour but d’en évaluer l’efficacité, avant une éventuelle autorisation de mise sur le marché par les autorités sanitaires.

Trois autres projets chinois sont en phase I d’essai: l’un mené par le géant pharmaceutique Sinovac, cotée au Nasdaq, ainsi que deux conduits par l’Institut médical de Shenzhen, selon les informations de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.