Un projet de satellites pourrait avoir d'importantes retombées au Québec

Télésat n’a pas encore complété le montage financier de 6,5 milliards $ pour son réseau de satellites de télécommunications, mais s’il se concrétise, le secteur aérospatial québécois, durement éprouvé par la pandémie de COVID-19, devrait récolter plus de 600 emplois ainsi qu’une panoplie de nouvelles activités.

Le gouvernement Legault, qui propose jusqu’à 450 millions $ en soutien financier, a annoncé jeudi la signature d’ententes de principe avec l’entreprise ontarienne MDA et Télésat, dont le siège social se trouve à Ottawa, dans le cadre de projets d’investissement dont la facture atteint 1,8 milliard $.

“C’est un “timing” parfait pour l’industrie aérospatiale”, a affirmé le premier ministre François Legault, en conférence de presse, jeudi, accompagné du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, et des dirigeants des deux entreprises. Environ 50 % de l’aéronautique se passe au Québec.

Le projet en question est appelé “Lightspeed” et prévoit le déploiement de 298 satellites en orbite basse (LEO) _ à 1000 kilomètres au-dessus de la Terre _ permettant notamment d’offrir l’accès à internet haute vitesse dans des régions éloignées, notamment au Québec et dans le reste du pays. On souhaite procéder aux premiers lancements en 2023.

MDA, qui exploite une usine à Sainte-Anne-de-Bellevue et compte 640 employés, a été retenue pour fabriquer les antennes actives des satellites et dit être en train de finaliser des discussions pour obtenir l’assemblage final des satellites. Elle devrait embaucher 280 personnes.