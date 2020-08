Le projet photo «L'art de vieillir» grand gagnant du Prix ÉquiLibre

Arianne Clément Série «L'art de vieillir» - Arianne Clément

Le grand Prix ÉquiLibre (organisme québécois à but non lucratif pour une image corporelle positive) a été décerné à la photographe québécoise Arianne Clément pour sa magnifique série «L’art de vieillir», qui s’intéresse à la beauté et à la sensualité après 70 ans.

À travers ces portraits la photographe cherche à questionner la relation que la société entretient avec la beauté et ses critères, ainsi que son obsession pour l’apparence et l’immédiateté de la jeunesse. «Cette série donne la voix aux plus âgés. La vie sensuelle et érotique ne s’arrête pas à 60 ans!», explique Arianne Clément au HuffPost Québec.

Les photographies empruntent aux genres du Nu et du Boudoir. Elles traduisent, chez la photographe, une fascination pour le corps humain et son grand potentiel d’expression émotionnelle.

Plus d’une quinzaine de personnes ont participé à ce projet unique.

Ariane Clément Série «L'art de vieillir» - Arianne Clément

«Et si la beauté ne se réduisait pas à la seule plastique? Et si, au-delà des traits et des marques du temps, la beauté était quelque chose de moins tangible, mais de plus durable? Une attitude. Une aisance. Une acceptation de soi[...]

Une manière d’être, qui se cultive et qui s’enseigne et que chacune des neuf femmes et chacun des quatre hommes, exposés ici, représentent à merveille. Modèles de la photographe, ils se transforment devant vous en modèles d’inspiration, à même de vous inculquer, qui sait, une précieuse leçon sur l’art vénérable de vieillir» - extrait du site d’Ariane Clément.