Pas encore d'entente sur le projet de loi même si les libéraux ont reculé

“Mon message est très clair: on doit s’assurer que le projet de loi aujourd’hui est concentré sur les mesures que le gouvernement a annoncées pour aider les Canadiens”, a insisté M. Scheer, qui n’a pas voulu dire clairement si le gouvernement aura l’appui de son parti.

Si les conservateurs sont prêts à approuver rapidement les 82 milliards $ promis la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau, ils ont toutefois dénoncé une proposition visant à donner au gouvernement de nouveaux pouvoirs d’une durée maximale de 21 mois pour dépenser, emprunter et imposer les Canadiens sans demander l’approbation du Parlement.

“J’espère que le gouvernement va séparer les discussions des nouveaux pouvoirs de l’État et l’aide pour les Canadiens. Je crois que les Canadiens veulent voir les mesures passées aujourd’hui et ne veulent pas voir des chicanes”, a fait valoir M. Scheer.

Mais mardi matin, selon le chef conservateur Andrew Scheer, les partis d’opposition n’avaient toujours pas reçu la version finale du projet de loi qui doit être déposé à midi et adopté en seulement quatre heures de débat aux Communes.

À peine quelques heures avant de déposer un projet de loi prévoyant des milliards de dollars en aide financière et des pouvoirs accrus pour faire face à la pandémie de COVID-19, les libéraux ont fait marche arrière sur une disposition que l’opposition décriait comme une tentative d’obtenir “un chèque en blanc”.

Le gouvernement a négocié avec les partis d’opposition pour envoyer rapidement le projet de loi à la Chambre des communes et le faire approuver par le Sénat dès mercredi, avant d’obtenir la sanction royale le jour même.

Cependant, les pouvoirs unilatéraux inclus dans le projet de loi, qui a été transmis dès lundi aux partis d’opposition, menaçaient de rendre plus difficile le respect de ce calendrier.

En temps normal, le pouvoir d’imposer des taxes et d’en distribuer les recettes revient au Parlement, et non aux membres du cabinet.

Le leader parlementaire du gouvernement, Pablo Rodriguez, s’est tourné vers Twitter en fin de soirée lundi pour annoncer que des changements seront apportés au projet de loi.