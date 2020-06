Projet de loi 61: voici pourquoi Québec doit reculer

Dans son allocution, le président du Conseil du Trésor du Québec, Christian Dubé, a insisté sur « l’agilité et la flexibilité » dont devra faire preuve le gouvernement afin de faciliter le démarrage et la réalisation de ces projets. À première vue, cela peut paraître raisonnable en ces temps de crise. Mais il y a des risques pour l’intégrité de nos marchés publics. Cette agilité et cette flexibilité ne doivent pas ouvrir la porte à des malversations et des abus de la part d’entrepreneurs, dirigeants, élus ou fonctionnaires.

Les périodes d’exception et d’urgence — comme ce que nous vivons avec la COVID-19 — appellent des mesures exceptionnelles dans de nombreux secteurs d’activités. Toutefois, une saine vigilance est particulièrement de mise en ce qui concerne les projets d’infrastructures, en raison précisément du caractère exceptionnel des mesures annoncées et de l’importance des sommes investies.

Pourtant, c’est bien ce risque qui se profile à l’horizon avec le projet de loi 61. Le gouvernement a choisi la voie de la précipitation et de la concentration du pouvoir.

C’est 202 projets qui sont visés par l’initiative gouvernementale et qui devraient voir le jour dans les deux prochaines années. Or, pour les réaliser, le gouvernement entend se donner le pouvoir de modifier ou de suspendre à sa guise, par simple règlement, les règles qui sont prévues à la Loi sur les contrats des organismes publics.

On s’en doute, la révision n’ira pas dans le sens de renforcer les mesures de prévention, de surveillance et de contrôle des marchés publics. C’est plutôt le contraire qui est recherché. Le projet de loi, dans sa mouture initiale avec l’article 50, entendait permettre une révision à la baisse des règlements qui s’appliquent en matière de contrats publics pour ses propres ministères — au premier chef, le ministère des Transports — ainsi que pour les contrats gérés dans les municipalités.

Malgré les nouveaux amendements déposés, il continuerait de rendre possible une diminution des exigences réglementaires pour les contrats en milieu municipal. Les objectifs du projet de loi en matière de marchés publics ne sont donc pas abandonnés. Les risques demeurent bien réels.

Les règles du jeu en matière de contrats publics visent à garantir à la fois une certaine équité entre les entreprises désireuses d’obtenir ces contrats, ainsi qu’une utilisation maximale des ressources dont dispose la collectivité pour la réalisation de ces projets. Dès que ces règles sont enfreintes, c’est l’ensemble de la collectivité qui en paie le prix. Cette réalité nous a été rappelée brutalement par les travaux de la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction (CEIC — Commission Charbonneau).

Depuis le dépôt des recommandations de la CEIC, plusieurs mesures légales et réglementaires ont été mises en place afin d’assainir les pratiques d’octroi et de gestion des contrats de nos organismes publics, tant provinciaux que municipaux. Nous n’avons aucun intérêt, collectivement, à admettre le moindre relâchement au niveau de ces pratiques.

Les marchés publics à haut risque

Les travaux académiques et institutionnels portant spécifiquement sur l’intégrité des marchés publics — notamment ceux de l’OCDE qui font référence en la matière, insistent pour dire que les marchés publics représentent assurément la zone la plus sensible et à risque face à la corruption et les autres pratiques frauduleuses.

Avec de nombreux autres chercheurs, commissions nationales et organisations, l’OCDE identifie une multitude de facteurs mettant à risque cette intégrité. Parmi ceux-ci, certains sont davantage à craindre en ce moment : une planification insuffisante des travaux, l’urgence d’agir qui conduit à baisser la garde en matière de prévention, l’action des réseaux de proximité (le copinage et son corolaire, le favoritisme), l’absence de transparence, l’insuffisance des contrôles, l’adoption de procédures accélérées d’attribution de contrats, la faible reddition de comptes des acteurs décisionnels.