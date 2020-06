La session prend fin sans que le principe du projet de loi 61 soit adopté

Celui-ci devra permettre de relancer l’économie “dans le respect de l’environnement et des contre-pouvoirs” et s’assurer “qu’il n’y aura pas un seul dollar de fonds publics qui va s’en aller en corruption et en collusion”.

Plusieurs groupes, dont le Comité public de suivi des recommandations de la commission Charbonneau, ont soutenu cette semaine que le projet de loi créait un climat favorable à la collusion et à la corruption.

Comment Mme LeBel, une spécialiste en la matière, n’a-t-elle pas vu en amont les failles du projet de loi? ont demandé les journalistes.

“Je partageais les objectifs du gouvernement (sur la relance économique)”, s’est défendu en somme Mme LeBel, avant d’être pressée de questions par la députée péquiste Véronique Hivon.

“La ministre se dit heureuse (...) de l’amendement à l’article 50. Est-ce à dire que la ministre se fiait aux oppositions pour rendre le projet de loi moins odieux, alors que c’était son travail à elle, à la source, d’empêcher le projet de voir le jour, elle qui est la seule qui peut et qui doit dire non à son gouvernement face à de telles dérives?”

Legault plaide sa cause sur Facebook

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Legault avait sollicité sur Facebook l’appui des Québécois pour faire pression sur l’opposition.

“Bonjour tout le monde, avait-il commencé. Je vous écris de bon matin parce que j’ai besoin de votre appui.

“Dans les prochaines heures, les partis d’opposition devront décider si oui ou non, ils veulent nous aider à relancer l’économie québécoise et construire plus rapidement les écoles, les hôpitaux, les projets de transport en commun et à réparer nos routes maganées.”