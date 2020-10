COVID-19: l'Agence de la santé publique du Canada publie de sombres projections

Les projections de l’agence, qui ne vont pas plus loin que le 17 octobre, prévoient que le pays atteindra à cette date entre 188 150 et 197 830 cas. Et il y aurait entre 9690 et 9800 décès.

Vendredi, le bilan en était à 175 556 cas confirmés de la COVID-19 depuis le début de la pandémie au Canada. Le nombre de décès était de 9557.