Les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs réélus au Nouveau-Brunswick

THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan M. Higgs a indiqué que la plus grande différence qu’il avait remarquée au bureau de vote avait été la présence de désinfectant pour les mains et le port du masque. «Il s’agit d’un autre exemple indiquant que la démocratie suivra son cours. Nous étions convaincus que nous pourrions faire ce travail en toute sécurité», a-t-il déclaré.