Le progrès dans la lutte contre le cancer doit aussi concerner nos animaux de compagnie

Au cours des derniers mois, nous avons tous pu être confrontés au concept «One health – Une seule santé», qui prône la prise de conscience des liens étroits entre la santé humaine, celle des animaux et l’état écologique global.

À la veille de la journée mondiale contre les cancers, il est essentiel de promouvoir une approche pluridisciplinaire et globale de la prise en charge de ces maladies chez nos animaux de compagnie aussi.

Nos animaux partagent notre environnement, et sont eux aussi soumis à différentes substances cancérigènes au quotidien. Les sélections génétiques réalisées au cours des décennies, certaines maladies virales, certains traitements médicamenteux peuvent également favoriser l’apparition des cancers.

Mais les cancers demeurent avant tout des maladies génétiques acquises: ainsi, si un chien sur quatre et un chat sur cinq développera un cancer au cours de sa vie, c’est avant tout la conséquence d’un funeste hasard de la génétique et de mutations de l’ADN au cours de la vie.

Nos animaux ont des cancers. Ces maladies sont ainsi devenues la première cause de mortalité chez le chien, la seconde cause de mortalité chez les chats, et les consultations chez les animaux de compagnie «non-conventionnels» (NACs) suite au diagnostic de cancer sont de plus en plus fréquentes.